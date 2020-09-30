Автоледи в Петербурге устроила аварию и потеряла память — видео

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В результате аварии серьезно пострадали четыре человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru

Крупная авария этой ночью произошла на юге Петербурга. На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

По предварительной версии, виновницей аварии стала водитель иномарки. Она не уступила дорогу другому участнику движения. Удар был такой силы, что обе машины восстановлению не подлежат. Тяжелые травмы получили четыре человека. Пострадавшие госпитализированы.

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