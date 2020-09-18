Юморист Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram видео с моментом поздравления своих детей с семилетием. Ролик в очередной раз доказал отсутствие избалованности в детях шоумена и певицы Аллы Пугачевой.

«Семь лет. Наш главный день! С днем рождения, детки!» — подписал свой пост Галкин.

На видео можно увидеть, как родители с утра перед школой встречают двойняшек в гостиной, чтобы вручить им подарки. Но вместо этого маленькие Гарри и Лиза сначала поздравляют друг друга.

Гарри прочитал заготовленное в честь своей близняшки стихотворение и вручил ей открытку с аппликацией. Кроме того, всех четверых он одарил всех сердечками-улитками, склеенными из бумаги. Лиза в ответ торжественно вручила брату написанное ему письмо, а также свои поделки.

«Ты всегда хотел собаку», — пошутила она, подарив ему пластиковую.

Примадонна во время взаимных поздравлений сильно расчувствовалась.

«Вот оно счастье! Господи, это же невозможное счастье!» — воскликнула она.

Разумеется, не обошлось и без более серьезных «презентов». От родителей близнецам достались наборы конструктора и пакеты с планшетами и телефонами. При этом второй части дети явно удивились, больше заинтересованные собственными дарами.

Все вчетвером Галкины и Пугачева спели песню с поздравлением, где стала хорошо заметна потеря первых молочных зубов обоими наследниками артистов.

«С днем рождения меня, тебя и тебя! С днем рождения нас! Мы идем в первый класс!» — спели все дружно.

Instagram @maxgalkinru

Подписчики Максима Галкина пришли в неописуемый восторг от воспитанности детей, их нежности и внимания друг к другу.

«Какие детки умнички! Такие простые подарки детки дарят друг другу, но с какой любовью и заботой!»;

«Невероятные, умные, воспитанные, любящие, добрые, неизбалованные»;

«Господи, какая милая и замечательная семья!»;

«До слез мило», — написали они в комментариях к записи.

Гарри и Лиза Галкины появились на свет в 2013 году. Их родила для Максима Галкина и Примадонны суррогатная мать. Воспитанием близнецов звездные родители занимаются сами. Одни из самых популярных детей в России известны своими многочисленными увлечениями, артистизмом и доброжелательностью.

Ранее 5-tv.ru писал про главные таланты двойняшек Галкиных.