«С днем рождения нас!» — Утро Лизы и Гарри Галкиных началось с подарков
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось по семь лет.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев; Instagram @maxgalkinru
Юморист Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram видео с моментом поздравления своих детей с семилетием. Ролик в очередной раз доказал отсутствие избалованности в детях шоумена и певицы Аллы Пугачевой.
«Семь лет. Наш главный день! С днем рождения, детки!» — подписал свой пост Галкин.
На видео можно увидеть, как родители с утра перед школой встречают двойняшек в гостиной, чтобы вручить им подарки. Но вместо этого маленькие Гарри и Лиза сначала поздравляют друг друга.
Гарри прочитал заготовленное в честь своей близняшки стихотворение и вручил ей открытку с аппликацией. Кроме того, всех четверых он одарил всех сердечками-улитками, склеенными из бумаги. Лиза в ответ торжественно вручила брату написанное ему письмо, а также свои поделки.
«Ты всегда хотел собаку», — пошутила она, подарив ему пластиковую.
Примадонна во время взаимных поздравлений сильно расчувствовалась.
«Вот оно счастье! Господи, это же невозможное счастье!» — воскликнула она.
Разумеется, не обошлось и без более серьезных «презентов». От родителей близнецам достались наборы конструктора и пакеты с планшетами и телефонами. При этом второй части дети явно удивились, больше заинтересованные собственными дарами.
Все вчетвером Галкины и Пугачева спели песню с поздравлением, где стала хорошо заметна потеря первых молочных зубов обоими наследниками артистов.
«С днем рождения меня, тебя и тебя! С днем рождения нас! Мы идем в первый класс!» — спели все дружно.
Подписчики Максима Галкина пришли в неописуемый восторг от воспитанности детей, их нежности и внимания друг к другу.
«Какие детки умнички! Такие простые подарки детки дарят друг другу, но с какой любовью и заботой!»;
«Невероятные, умные, воспитанные, любящие, добрые, неизбалованные»;
«Господи, какая милая и замечательная семья!»;
«До слез мило», — написали они в комментариях к записи.
Гарри и Лиза Галкины появились на свет в 2013 году. Их родила для Максима Галкина и Примадонны суррогатная мать. Воспитанием близнецов звездные родители занимаются сами. Одни из самых популярных детей в России известны своими многочисленными увлечениями, артистизмом и доброжелательностью.
Ранее 5-tv.ru писал про главные таланты двойняшек Галкиных.
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