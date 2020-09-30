Есть ли связь между ЭКО и появлением онкозаболеваний?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 476

Хирург-онколог дал рекомендации женщинам, решившимся на искусственное оплодотворение.

Фото, видео: www.globallookpress / West Coast Surfer; 5-tv.ru

В последнее время в обществе распространилось предубеждение, что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) ведет к появлению и развитию онкологических заболеваний. Однако никакой связи между этими явлениями учеными не найдено, рассказал 5-tv.ru хирург-онколог Михаил Мяснянкин. Также он разъяснил, на что необходимо обратить внимание будущим мамам, решившимся на ЭКО.

«Не выявлено связи между беременностью и появлением рака. Сейчас мы действительно можем предполагать возникновение новообразований после вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО у тех пациенток, которые были недостаточно обследованы, и у них были выявлены злокачественные гармоночувствительные образования. В связи с этим необходимо тщательное обследование всех пациенток перед протоколом ЭКО», — заметил медик.

По его словам, особое внимание следует уделить проведению УЗИ молочных желез, маммографии и консультации маммолога. Для выявления определенных видов онкологии у будущих родительниц необходимы специальные процедуры. Некоторые из них не входят в список обязательных, тем не менее, их следует провести перед искусственным оплодотворением, подчеркнул врач.

«МРТ головного мозга не входит в стандартный перечень обследования пациента. Однако же только с помощью этого метода обследования можно исключить опухоль головного мозга. Его можно рекомендовать тем пациенткам, у которых было несколько неудачных попыток ЭКО, есть отягощение анамнеза по злокачественным образованиям головного мозга и есть возрастные особенности», — заключил онколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выявить рак по состоянию ногтей, и почему маникюр может привести к онкологии.

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