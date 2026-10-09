Нельзя готовить и ходить на свидания: девушке поставили необычный диагноз

Mirror: девушка с нарколепсией засыпала во время приготовления еды

В Британии 23-летняя Чарли Баллоки рассказала, что из-за нарколепсии может неожиданно заснуть в общественном транспорте, на тренировке или во время приготовления еды. По ее словам, окружающие нередко воспринимают заболевание как шутку и обвиняют ее в притворстве. Своей историей она поделилась с изданием Mirror.

Чарли вспоминает, что несколько раз засыпала, оставив еду в духовке, и просыпалась от пожарной сигнализации. Сон также заставал ее в ванной и на надувном круге в бассейне. Из-за этого близкие тревожатся за ее безопасность.

«Я засыпаю в маникюрном салоне, у стоматолога, в общественном транспорте, на тренировках, на первых свиданиях, в ресторанах и за рабочим столом», — рассказала девушка.

Впервые она обратилась к врачу в 12 лет, когда стала регулярно засыпать на уроках. По ее словам, тогда усталость объяснили возрастными изменениями. В школе считали, что она ленится или симулирует, поэтому Чарли пыталась скрывать происходящее.

Диагноз «нарколепсия первого типа» ей поставили незадолго до восемнадцатилетия, после того как мать настояла на дополнительных обследованиях.

У девушки также бывают приступы катаплексии — внезапной потери мышечного контроля. Чарли описывает, как после известия о смерти родственника упала на пол и несколько минут не могла двигаться, оставаясь в сознании.

«Теперь я могу сказать людям, что я не лентяйка и не драматизирую», — объяснила она свое облегчение после постановки диагноза.

Самочувствие Чарли меняется изо дня в день. Сейчас она три дня в неделю работает менеджером танцевальной студии. Руководители разрешают ей отдыхать на офисном диване, когда симптомы усиливаются.

Поддерживает девушку и ее партнер Патрик. По словам Чарли, еще на первом свидании он искал информацию о том, как заботиться о человеке с нарколепсией. Она признается, что справляться с трудностями ей также помогает юмор.

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