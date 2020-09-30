Все более популярным становится новое направление в бьюти-индустрии — фейс-фитнес. На смену пластическим операциям и инъекциям красоты приходят комплексы упражнений, которые помогают барышням поддерживать в тонусе лицевые мышцы, сохраняя свежесть даже в зрелом возрасте. Специалист в этой области Дарья Седунова рассказала 5-tv.ru, как с помощью нехитрой разминки для лица продлить молодость. На этот раз она показала упражнения для глаз.

Недаром глаза называют зеркалом души. Но из-за активной мимики и распространенной привычки прищуриваться кожа вокруг быстро растягивается, появляются морщины — в народе их называют «гусиные лапки», а также отеки, синяки и мешки. Избежать всех этих неприятных изменений поможет лицевая гимнастика, заметила Дарья Седунова.

Начать лучше всего с легкой разминки. Первое время не стоит делать ее слишком интенсивной, чтобы кожа постепенно привыкла к упражнениям.

«Для этого мы будем широко открывать глаза и моргать в быстром темпе. Делайте это упражнение до чувства легкой усталости. С непривычки может стать немного нехорошо», — предупредила специалист.

Далее можно перейти к более сложному упражнению — Дарья называет его «Дыхание глазами». Оно позволит натренировать круговую мышцу глаза.

«Широко открываем глаза и расслабляем их. Делаем так же, чтобы было комфортно. И следите, пожалуйста, чтобы никакие другие мышцы у вас не включались в работу. Не хмурьте и не поднимайте брови», — отметила тренер.

Следом начинаем прорабатывать нижнюю часть кольцевой мышцы глаза. Оптимальное количество раз для повторения упражнения — около 20. При этом стоит следить, чтобы работе не мешали другие мышцы.

«Делаем „вилку“ из пальцев: средние пальцы уходят на внутренний уголок глаза, указательные — на внешний. И немного растягиваем кожу, буквально на пару миллиметров. Дальше переводим взгляд вверх, чуть выше линии горизонта, и начинаем прищуриваться», — объяснила эксперт.

В заключение комплекса сделаем упражнения для верхней части кольцевой мышцы глаза. Важно плотно закрывать глаза, а не зажмуривать их. Также нужно следить за тем, чтобы не напрягалась задняя поверхность шеи.

«Ладонью встаем на брови, всю остальную ладонь и пальцы укладываем на голову. Достаточно плотно держите свою кожу, чтобы не было пустот. Подтягиваем брови наверх и переводим взгляд вниз, начинаем плотно закрывать глаза», — описала Дарья Седунова.

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