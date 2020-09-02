Спорт для лица: Как сохранить шею молодой и подтянутой — лайфхаки от тренера
Преподаватель по фейс-фитнесу показала несколько упражнений для борьбы со старением этой проблемной зоны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru
Фейс-фитнес — это вид спорта, который помогает сформировать правильный овал лица без инъекций и операций. Для этого достаточно выполнять в домашних условиях простые упражнения. Специалист в этой области Дарья Седунова объяснила, что особенно в «тренировках» нуждается шея. Для читателей 5-tv.ru она показала несколько упражнений, которые помогут победить старение и сохранить эту зону молодой и подтянутой.
В первую очередь, тренер по фейс-фитнесу посоветовала всем обращать внимание на свою осанку, ведь именно от нее зависит красота, длина и состояние «мостика» между головой и телом, то есть шеи.
«Следите за тем, как вы ходите, как вы садитесь, в каком состоянии ваш овал лица. Если у вас есть проблемы с нижней частью лица, это точно сигнализирует о проблемах с осанкой», — объясняет Дарья Седунова.
Кроме того, о защемлениях на задней поверхности шеи, в районе седьмого позвонка, говорит так называемый «вдовий горбик» — это отложения жиры, которые необходимо разгонять.
Упражнение первое
Сядьте ровно, расставьте руки, согнутые в локтях, в стороны и сделайте «открывающие/закрывающие» движения корпуса. Другими словами, удерживая такое положение, сводите и разводите лопатки.
Упражнение второе
Известный каждому вис на перекладине, помимо развития силы и выносливости, также помогает в естественном омоложении. Необходимо выполнять его в течение минуты или двух каждый день.
Упражнение третье
Медленные повороты головы в стороны по десять раз в каждую, после чего следует выполнить наклоны головы. При этом одно ухо должно смотреть в потолок, другое в плечо, по десять наклонов в каждую сторону.
Упражнение четвертое
Массаж грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Пальцами рук необходимо осторожно размять выступающую мышцу, идущую от уха до ключицы с обеих сторон шеи.
Упражнение пятое
Разминка задней части шеи. Руки закинуть за голову и промассировать эту область, двигаясь строго сверху вниз, а также совершая «пилящие» движения ладонями. Это упражнение желательно выполнять с использованием специального крема или масла.
Заметного результата можно добиться только при регулярности выполнения этих упражнений. Услуги косметолога, бесспорно, помогают разгладить морщинки быстрее, чем тренировки, но фейс-фитнес совершенно не ударит вам по карману. Тренировки можно выполнять в любое удобное время, даже во время обеденного перерыва на работе.
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