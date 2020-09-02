Фейс-фитнес — это вид спорта, который помогает сформировать правильный овал лица без инъекций и операций. Для этого достаточно выполнять в домашних условиях простые упражнения. Специалист в этой области Дарья Седунова объяснила, что особенно в «тренировках» нуждается шея. Для читателей 5-tv.ru она показала несколько упражнений, которые помогут победить старение и сохранить эту зону молодой и подтянутой.

В первую очередь, тренер по фейс-фитнесу посоветовала всем обращать внимание на свою осанку, ведь именно от нее зависит красота, длина и состояние «мостика» между головой и телом, то есть шеи.

«Следите за тем, как вы ходите, как вы садитесь, в каком состоянии ваш овал лица. Если у вас есть проблемы с нижней частью лица, это точно сигнализирует о проблемах с осанкой», — объясняет Дарья Седунова.

Кроме того, о защемлениях на задней поверхности шеи, в районе седьмого позвонка, говорит так называемый «вдовий горбик» — это отложения жиры, которые необходимо разгонять.

Упражнение первое

Сядьте ровно, расставьте руки, согнутые в локтях, в стороны и сделайте «открывающие/закрывающие» движения корпуса. Другими словами, удерживая такое положение, сводите и разводите лопатки.

Упражнение второе

Известный каждому вис на перекладине, помимо развития силы и выносливости, также помогает в естественном омоложении. Необходимо выполнять его в течение минуты или двух каждый день.

Упражнение третье

Медленные повороты головы в стороны по десять раз в каждую, после чего следует выполнить наклоны головы. При этом одно ухо должно смотреть в потолок, другое в плечо, по десять наклонов в каждую сторону.

Упражнение четвертое

Массаж грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Пальцами рук необходимо осторожно размять выступающую мышцу, идущую от уха до ключицы с обеих сторон шеи.

Упражнение пятое

Разминка задней части шеи. Руки закинуть за голову и промассировать эту область, двигаясь строго сверху вниз, а также совершая «пилящие» движения ладонями. Это упражнение желательно выполнять с использованием специального крема или масла.

Заметного результата можно добиться только при регулярности выполнения этих упражнений. Услуги косметолога, бесспорно, помогают разгладить морщинки быстрее, чем тренировки, но фейс-фитнес совершенно не ударит вам по карману. Тренировки можно выполнять в любое удобное время, даже во время обеденного перерыва на работе.

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