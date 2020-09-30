Транссексуала сняли с рейса Челябинск — Москва из-за устроенного на борту дебоша. Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек в женской одежде и при макияже устроил скандал еще в автобусе, везущем граждан к судну. Причиной послужило то, что якобы другие пассажиры нарушали его личное пространство.

После жалоб на окружающих, мужчина заявил, что у него сердечный приступ. Ему вызвали скорую, но он кинулся к самолету. Там он запрещал медикам трогать себя и требовал отпустить, так как «его ждут». Задержка рейса составила 20 минут.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям мужчина заявил, что у него уже все в порядке. Разговор дебошира с полицейским сняли на видео. По паспорту проблемный пассажир оказался мужчиной, однако идентифицировал себя как женщину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге задержан подозреваемый в убийстве и расчленении транссексуала.