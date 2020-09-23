В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве и расчленении транссексуала

Подозреваемый в жестоком убийстве и расчленении 24-летнего уроженца Таджикистана был задержан в Петербурге. Об этом сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Александр Кукса.

Он напомнил об обстоятельствах преступления.

«16 июня 2020 года из реки Мга Кировского района Ленинградской области извлечено тело неизвестного мужчины, с явными признаками насильственной смерти. Некоторые фрагменты тела были отчленены», — сказал Кукса.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе следственных действий была установлена личность жертвы.

«В ходе следствия была также установлена личность убитого, им оказался 24-летний мужчина», — сообщил Кукса.

Удалось узнать, что молодой человек приехал из Таджикистана. Он был транссексуалом и оказывал интимные услуги за деньги. Именно так он встретился с актером Юрием. Тот состоял в закрытом сообществе в социальных сетях, где они и познакомились.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 53-летний житель города Санкт-Петербурга, который дал признательные показания», — рассказал Кукса.

Расследование продолжается. 5-tv.ru удалось установить, что возможный расчленитель уже привлекался к ответственности. Три года назад во время конфликта в актерском доме Басина на площади Островского в Петербурге был ранен молодой мужчина. Тогда Юрий получил условный срок.

Ранее 5-tv.ru писал, кем был предполагаемый убийца расчлененного молодого человека в Ленинградской области. По предварительной информации, после совершения преступления актер скрылся в Твери, только потом вернувшись в Петербург.