Дочка Кети Топурии прочитала трогательное стихотворение бабушке на день рождения

Российско-грузинская певица Кети Топурия поздравила с днем рождения свою маму. На своей странице в Instagram она опубликовала редкий семейный снимок вместе с женщиной и дочкой Оливией.

Как пишет «Экспресс-газета», в подписи к фотографии певица и девочка трогательно обратились к маме и бабушке.

«Ма! С днем рождения, очень тебя люблю», — коротко обратилась к ней звезда.

Instagram @keti_one_official

При этом Оливия подошла к поздравлению более оригинально. Малышка прочитала трогательное стихотворение для нее, и даже показала сделанную своими руками аппликацию.

«У меня есть бабушка любимая, добрая, хорошая, красивая. С ней всегда уютно, словно в гнездышке, и светло как будто бы от солнышка… Ната, с днем рождения, я тебя люблю», — поздравила ее Оливия.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс предсказала, каким будет брак Кети Топурии с Львом Деньговым. Пара вместе уже около двух лет. Об их союзе стало известно после того, как девушка разошлась с рэпером Гуфом.