«Должны изжить себя»: экстрасенс предсказала, каким будет брак Кети Топурии с Львом Деньговым

Сеть всколыхнула новость о помолвке российско-грузинской певицы Кети Топурии с бизнесменом Львом Деньговым. Многие убеждены, что это случилось из-за «интересного положения» исполнительницы.

Финалистка 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» Мариам Циминтия рассказала 5-tv.ru, что ждет ее знаменитую соотечественницу. На правах грузинки она зовет ее «Кетой» — это краткая форма грузинского имени Кетеван (Кети) Топурии.

Характер невесты

Экстрасенс видит Топурию, как доброго и хорошего человека из замечательной семьи. Там ей прививали традиционные ценности, родители помогали дочери и направляли ее в нужное русло. Благодаря этому она выросла щедрой и благоразумной.

«Она всегда была очень доброй, трудолюбивой, талантливой девочкой, что проявляется до сих пор и будет проявляться до конца ее жизни, — пояснила Мириам. — Очень духовная, возвышенная, влюбчивая, очень в каких-то моментах наивная. Как раз таких людей замечательно могут „окрутить“, но я надеюсь, что это с Кети не произойдет».

При всей ее доброте и нежности Топурия не выбрала бы в пару альфонса — слишком ценит материальную сторону вопроса.

«У нее есть в хорошем плане заземленность, она является такой махровой материалисткой. Сочетает в себе два этих качества. Привыкла к роскоши и не потерпит в своей жизни чего-либо другого. Даже в отношениях — в любых отношениях».

Характер жениха

Циминтия не увидела в Льве Деньгове однозначно плохих черт характера. Он прекрасный специалист, многого добился в своей жизни. Но и идеальным мужчиной его не назвать.

«Не могу сказать, что он ужасный человек. Но, в отличие от Кети, он, как и свойственно всем мужчинам, слишком махровый материалист, — сказала экстрасенс. — Заземленный человек, считающий, что без денег далеко не уедешь».

Причины — в неких психологических блоках, связанных с его семьей и отношениями между родителями.

«Это до сих пор дает о себе знать, приводит к агрессии и какой-то ветренности в отношениях. Может быть очень чутким и внимательным, но в какой-то момент проявить себя по-иному, стать холодным, игнорировать, это в нем сочетание — самое опасное».

Судьба отношений

Несмотря ни на что Кети Топурия и Лев Деньгов будут вместе, убеждена Циминтия. Однако счастье их будет длиться недолго.

«Начало отношений будет просто великолепно — забота, опека, курорты, они вместе будут мыслить, чтобы создать какой-то бизнес, — рассказала экстрасенс. — Но в конечном итоге эти отношения должны изжить себя — в течении буквально трех лет, даже может быть чуть раньше».

Впереди Кети и Льва ждет несколько опасных моментов.

«Приблизительно к 2022–2023 году отношению могут пойти на спад. Это первый раз. Второй — 2025 год. Если они переживут этот спад, я могу сказать, что они останутся вместе. Но здесь уже 50 на 50», — пояснила Мириам.

Прибавление в семействе

Мириам убеждена, что Кети Топурии скоро суждено вновь стать матерью.

«Я могу сказать, что в этом браке обязательно должен родиться ребенок, если уже Кети не находится в положении. Судя по ее энергетике, она уже должна быть готова, — намекнула на скорые хорошие новости экстрасенс. — Если еще нет — то в течении максимум пяти месяцев это случится. Ее материнское лоно открыто и энергетика материнства присутствует».

Впервые про роман Топурии и Деньгова заговорили в 2019 году. Лев — бизнесмен и глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию. В прошлом у него уже было два брака за плечами, от первой жены воспитывает двоих детей. Кети до 2017 года была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. У них есть общая дочь Оливия.

Ранее 5-tv.ru писал, каким способом Кети Топурия сообщила о помолвке с бизнесменом Деньговым.