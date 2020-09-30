«Так точно»: Агутин признался, что у него был секс втроем
Было ли это с участием его супруги или нет, артист не уточнил.
Фото: РИА Новости / Нина Зотина
Леонид Агутин стал новым гостем программы Максима Галкина вместе с рэпером Недры. В одной из рубрик шоу, которая называется «Армейское интервью», артистам пришлось отвечать на вопросы ведущего кратко — либо «Так точно», либо «Никак нет». Здесь Галкин и зрители узнали о знаменитом певце много нового. Например, он признался, что у него был секс втроем.
«Понравилось?» — уточнил ведущий.
«Думаю, так точно…» — задумчиво сказал Агутин.
Был ли этот эпизод в его жизни до встречи с супругой, Анжеликой Варум, артист не пояснил, отмечают «Дни.ру». Также Агутин признался, что ходил на стриптиз, напивался до беспамятства и будучи пьяным звонил бывшим.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Леонид Агутин и Анжелика Варум пережили неверность в браке.
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