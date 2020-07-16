«Сидели на диване, плакали»: Как Агутин и Варум пережили неверность в браке?

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, но и в их совместной жизни возникали ситуации, которые могли разрушить брак, рассказал StarHit. Их история начала в 90-х, когда Леонид и Анжелика выезжали на совместные выступления. Вскоре музыкант понял, что влюблен в дочь композитора Юрия Варума и начал искать поводы для звонков и встреч.

«Мы общались. У Мани (настоящее имя певицы) был парень: порядочный человек, я хорошо к нему относился. Не отдавал себе отчета в том, что фактически отбиваю девушку, вроде бы и не намеревался. Мне ее не хватало как воздуха. А люди ведь находят то, что ищут», — рассказал Агутин изданию.

На тот момент у Леонида уже было два брака: один официальный со Светланой Белых и гражданский с балериной Марией Воробьевой, которая подарила ему дочь Полину. Но любовью всей жизнь и третьей женой Агутина стала Анжелика Варум. В 1999-м у пары родилась дочь Елизавета, а в 2000-м они устроили свадьбу в Венеции. Правда, изначально артисты скрывали свои отношения от окружения и родных. О связи Агутина и Варум знали только их личные водители.

«Это было счастье, за которое страшно», — пояснял композитор. — «Мы даже от родителей утаили! Не знал никто, кроме наших водителей. Пришлось сдаваться, когда Анжелика стала „заметно беременной“», — признавался Леонид.

Леонид Агутин с младшей дочерью Елизаветой. Фото: Instagram @agutinleonid

Общество восхищалось парой. Леонид и Анжелика были вместе везде: на сцене, на телевидении и дома. Неужели такая сильна любовь? Как оказалось, да, но даже в их жизнь случилось событие, которое могло в одночасье разрушить годы счастливого брака. Роковой случай произошел в Юрмале на фестивале «Новая волна» в 2011-м. Анжелика ушла спать в номер, а Леонид остался с друзьями, чтобы выпить и хорошо провести время. Благодаря интернету, последствия вечеринки не заставили себя ждать и буквально на следующий день в сети появились фотографии, где артист целует некую брюнетку. Варум молча собрала вещи и ушла. Брак оказался на грани развода, а всему виной алкоголь, из-за которого Агутин не отдавал себе отчет в действиях.

На следующий день после ссоры, они увиделись на концерте, выступили, но демонстративно молчали. Помирились на следующий день после выступления в Санкт-Петербурге, правда, обида была настолько сильной, что артисты решили забронировать разные номера.

«И вот в таком состоянии мы выходим на сцену и поем песни о любви», — вспоминал Агутин. — «Отработали концерт, молча прошли в гримерку, переоделись и вновь разъехались в разные стороны. На следующий день — концерт в Питере. Номера в гостинице у нас были напротив. Она постучала и зашла. Я такого не помню за 14 лет совместной жизни, видно, она понимала, что я сам не зайду, слишком уж виноват. Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя… счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», — рассказал певец о примирении.

Фото: Instagram @avarum

Леониду Агутину исполнилось 52 года сегодня — 16 июля. Певец радует публику хитами, которые уже стали классикой на протяжении 28 лет. Публике известны не только его сольные песни, такие как «Ай-Ай-Ай» и «Хоп Хэй Лала-Лэй», но и яркие дуэты с супругой, например, «Все в твоих руках».

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