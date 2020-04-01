Весенний призыв стартовал в России
Вооруженные силы страны должны пополнить 135 тысяч новобранцев.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru
В России стартовал весенний призыв. Вооруженные силы должны пополнить 135 тысяч новобранцев. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным.
К местам прохождения службы призывников отправят не раньше конца мая — из-за распространения коронавируса. Всех протестируют на наличие опасной инфекции, а после прибытия в часть новобранцев ждет двухнедельный карантин.
В Минобороны пообещали, что и на призывных пунктах создадут все условия для безопасного медосмотра и работы с документами. Откроют дополнительные выходы, чтобы новобранцы не контактировали друг с другом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывников будут отправлять в войска не ранее 20 мая.
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