Вооруженные силы страны должны пополнить 135 тысяч новобранцев.

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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

В России стартовал весенний призыв. Вооруженные силы должны пополнить 135 тысяч новобранцев. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным.

К местам прохождения службы призывников отправят не раньше конца мая — из-за распространения коронавируса. Всех протестируют на наличие опасной инфекции, а после прибытия в часть новобранцев ждет двухнедельный карантин.

В Минобороны пообещали, что и на призывных пунктах создадут все условия для безопасного медосмотра и работы с документами. Откроют дополнительные выходы, чтобы новобранцы не контактировали друг с другом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывников будут отправлять в войска не ранее 20 мая.

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