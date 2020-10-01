Есть ли панацея от хейта? Любовницу Тарзана поливают грязью за любой пост в сети

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 29

Звездный адвокат прокомментировал 5-tv.ru ситуацию, в которой оказалась актриса Анастасия Шульженко.

Фото, видео: Instagram @tarzan___official; 5-tv.ru

Актриса Анастасия Шульженко, получившая славу «любовницы Тарзана» после скандала с изменой стриптизера Наташе Королевой, продолжает получать гневные комментарии в соцсети от поклонников пары. Любой ее пост в Instagram поднимает новую волну хейта. Так, даже под публикацией, в которой артистка выразила благодарность Ксении Собчак, ранее высмеявшей ситуацию в звездной семье, мгновенно собрались участники травли девушки.

Instagram @anastasiya.shulzhenko

«Фамилию опозорила»

«Такого человека обидела, сделала больно…»

«Вы переспали с женатым мужчиной. Кем вы сами себя назовете после этого?» — пишут разгневанные подписчики, и это еще самые приличные из комментариев.

Жить постоянно в атмосфере хейта — тяжело. 5-tv.ru решил поинтересоваться у звездного адвоката Сергея Жорина, что можно предпринять в такой ситуации, чтобы остановить публичную травлю. Увы, панацеи от хейтеров еще не придумали.

«Какого-либо быстрого действенного способа нет. Можно писать жалобы администрации той или иной социальной сети. Они могут блокировать как комментарии, так и непосредственно комментаторов. Можно самостоятельно блокировать», — посоветовал юрист.

Обращение в правоохранительные органы может повлечь за собой не только блокировку агрессивных пользователей, но и привлечение их к ответственности. Но для этого в комментариях должны быть какие-либо признаки нарушения закона — призывы к насилию, экстремизму, угрозы. Да и сам способ борьбы более сложный и менее действенный.

«Но на практике это, как правило, не очень эффективно, если это не касается государственных деятелей, предпринимателей с ресурсом. Поэтому самый действенный способ — блокировать комментарии и комментаторов самостоятельно через свой интерфейс», — заключил Жорин.

Любопытно, что травле после скандала с изменой подверглась не только «разлучница» Анастасия Шульженко. Самому герою-любовнику тоже изрядно досталось в сети. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарзан в стихах пожаловался Костюшкину на дефицит любви и сострадания.

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