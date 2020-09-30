Тарзан в стихах пожаловался Костюшкину на дефицит любви и сострадания

Сергей «Тарзан» Глушко в Instagram выразил благодарность Стасу Костюшкину. Муж Наташи Королевой записал видеообращение к музыканту, в котором заговорил стихами. Вероятно, этот жест он сделал в продолжение их общения в социальной сети.

«Спасибо, Стас, за все слова, но мораль сей басни такова. Что слишком велика цена уплачена природе, к сожалению. Ведь за уменье говорить и тягу нас к прямохождению — теряем мы умение любить и сострадать. Теряем мы желание к прощению», — сказал Тарзан.

В пояснение к видео он добавил уже несколько строк в прозе.

«Из переписки Тарзана и Стаса Костюшкина. Не уверен, что всем будет доступен смысл. Ведь понимание доступно не всем. Стас, спасибо за то, что еще не „эволюционировал“», — написал танцор.

Посыл артиста становится понятнее, если посмотреть другое видео, на странице самого Костюшкина. Судя по тому, что излагает музыкант, шутливые ролики артистов, в которых они танцуют под песни самого экс-солиста «Чай вдвоем» и супруги Тарзана Наташи Королевой, вызвали волну хейта в адрес обоих знаменитостей. Диванных критиков Костюшкин высмеял в стихах.

»… Для друга распахнулись двери,

Но тут и начались качели —

С Тарзаном набежали звери.

Одни — мычат, другие — лают,

Нас в комментах с Тарзаном хают. <…>

И лишь в конце пришли приматы —

Послали всех приматы матом», — зачитал Костюшкин.

Примечательно, что на странице экс-солиста «Чай вдвоем» доступ к комментариям открыт, в то время как Тарзан пока воздерживается от возможности узнать о себе истинное мнение подписчиков.

Тарзан подвергся критике после семейной драмы, которая развернулась в доме звездной четы. Наташа Королева обнаружила пропажу драгоценностей из дома на сумму в пять миллионов рублей. В краже она заподозрила актрису Анастасию Шульженко, которая была в доме звезды в ее отсутствие в качестве гостьи ее мужа. После Тарзана обвинили в измене с молодой артисткой, в чем он поспешил сознаться. При этом стриптизер заявил, что его подставили и опоили. Семейная драма обсуждается в сети и даже в эфире федеральных каналов уже почти месяц, что навело часть аудитории на мысль, что Тарзан и Королева просто придумали эту историю ради пиара. Это предположение вызвало еще большее негодование и критику в адрес пары.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева назвала возраст, в котором мужья изменяют женам.