На реконструкцию консерватории в Петербурге выделят один миллиард рублей

Минкульт оперативно выделит один миллиард рублей на реставрацию печально прославившейся Петербургской консерватории. Работы тянутся уже шесть лет и должны были завершится еще в прошлом году, но увы — здание в лесах, три подрядчика из четырех — за решеткой!

Скандал дошел до Кремля, президент поручил правительству немедленно решить этот вопрос.

Так когда же в консерватории зазвучит музыка? Выяснил Роман Ишмухаметов.