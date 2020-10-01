На реконструкцию консерватории в Петербурге выделят один миллиард рублей
Высшее музыкальное учебное заведение закрыто на ремонт уже шесть лет, за это время за решетку попали три подрядчика из четырех.
Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru
Минкульт оперативно выделит один миллиард рублей на реставрацию печально прославившейся Петербургской консерватории. Работы тянутся уже шесть лет и должны были завершится еще в прошлом году, но увы — здание в лесах, три подрядчика из четырех — за решеткой!
Скандал дошел до Кремля, президент поручил правительству немедленно решить этот вопрос.
Так когда же в консерватории зазвучит музыка? Выяснил Роман Ишмухаметов.
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