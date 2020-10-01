Алена Шишкова рассказала о перенесенной пластической операции

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Оксана Тарасова
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В ходе общения с подписчиками модель призналась, что пользовалась услугами эстетической хирургии. Она также рассказала, почему решилась на это.

Алена Шишкова рассказала о перенесенной пластической операции

Фото: Instagram @missalena.92

Модель Алена Шишкова призналась подписчиками на своей странице в Instagram, что пользовалась услугами пластического хирурга, сообщают Дни.ру. Она предложила фолловерам задать ей вопросы, один из них был про изменение внешности модели. Алена не стала отрицать, что форма ее носа была скорректирована, но не только ради красоты.

«Я делала (операцию, прим. ред.) по медицинским показаниям (нужно было исправить перегородку). Решилась (зря что ли мучиться) и заодно исправили форму. Мой нос и „до“ был хороший. И „после“ понравился. Я не жалею. Однако, если бы можно было вернуть время, я бы ничего делать не стала», — ответила Шишкова.

Instagram @missalena.92

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алена Шишкова публикует двусмысленные по мнению подписчиков послания, которые могут говорить о желании вернуть Тимати. Кто-то, комментируя посты модели, заявляет, что она чересчур иронично высказывается о расставании Тимати и Анастасии Решетовой. Сама же модель чувства свои держит в секрете.

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