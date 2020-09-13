Уже второй insta-пост модели Алены Шишковой заставляет фанатов думать, что она пытается вернуть рэпера Тимати после его расставания Анастасией Решетовой, которая родила музыканту сына Ратмира.

На этот раз Шишкова выложила серию фото в белоснежном пальто, водолазке и брюках. Сопровождающая снимки цитата из песни Валерия Меладзе и Ани Лорак «Верни мою любовь» также натолкнула фолловеров на мысль, что Алена хочет снова быть с Тимати.

«Небо, небо… Как ты высоко…» — написала Алена.

Instagram @ missalena.92

В комментариях наблюдалось удивительное единство мнений.

«Тимати фоткал»;

«Короче, ликует Аленка, уже все поняли»;

«А Тимати все ближе и ближе»;

«Отмечаешь?» — написали ей с сарказмом.

Среди них нашлась и фанатка Решетовой, которая надеется на скорое воссоединение своей любимицы с Тимати.

«Размечтались, клуши! Вот увидите, что они скоро помирятся и поженятся всем назло!»

Таинственные послания Алены Шишковой в сети считают проявлением злорадства. В свое время, когда она рассталась с Тимати вскоре после рождения дочки Алисы, разлучницей считали именно Анастасию Решетову. К тому же официально пара была вместе только пять лет, а Решетова поблагодарила Тимати за шесть лет вместе. Шесть лет назад он еще был в отношениях с Шишковой.

Виновницей же нового расставания все окрестили Симону Юнусову, мать Тимати. Считается, что она имеет огромное влияние на сына, поэтому он не женился ни на Шишковой, ни на Решетовой. Впрочем, Алену она выделяет, ведь та доверила ей растить дочь. Поговаривают, что она хотела получить на воспитание и малыша Ратмира, но Решетова с этим не согласилась, что и привело к разрыву пары.

Ранее 5-tv.ru писал, как Решетова и Тимати общаются после расставания.