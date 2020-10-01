«Шикарные ноги»: Настю Каменских заподозрили в использовании фотошопа

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Валентин Черников
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Певица выложила постельное фото, на котором поклонники отметили непропорциональную часть ее тела.

Фото, видео: Instagram @kamenskux

Постельное фото Насти Каменских стало поводов для горячих обсуждений среди ее поклонников. Певица выложила в Instagram снимок из отпуска, на котором сидит на широкой кровати в белом нижнем белье. Таким пикантным способом она пожелала подписчикам доброго утра и заодно во всей красе продемонстрировала стройные, длинные ноги. Слишком длинные, как отметили в комментариях.

Instagram @kamenskux

Фанаты обратили внимание, что ступня Каменских в кадре кажется непропорционально длинной. На этом основании любимицу обвинили в злоупотреблении ретушью, чего прежде за ней не замечали.

«Ступня огромная на этом фото»;

«Настя, какой у вас размер обуви?»

«Пора на лыжи и в горы»;

«Удлинение ножек и ручек фотошопом удлиняет также стопы и кисти. Вот вам наглядный пример», — отозвались фолловеры.

Заступники артистки указали насмешникам, что удлинившаяся ступня — не результат коррекции снимка, а эффект, который возникает при съемке широкоугольной камерой. Большинство и вовсе не обратило внимание на эту деталь и, как водится, похвалило Каменских за превосходную фигуру.

«Богиня любви и музыки»;

«Очень изящная»;

«Шикарные ноги, секси-красотка», — оценили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских показала стройные ножки в легкомысленном платье.

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