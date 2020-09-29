Певица Настя Каменских снова поразила поклонников эротичным снимком, передает ФАН. Звезда периодически выкладывает в микроблог снимки, которые многие называют провокационными. На этот раз артистка решила во всей красе показать свои ноги. Для этого она опубликовала серию кадров, где предстала сидящей на ступеньках в коротком белом платье.

«Скромность красит человека»;

«С каждым годом вульгарнее. Настя уже не та, которая мне очень нравилась», — отреагировали в комментариях.

Instagram @kamenskux

Тем не менее большинство фанатов все же оценили результат смелой фотосессии на отлично. Привыкшие к стилю эпатажной Каменских, они оставили восторженные отзывы и осыпали певицу комплиментами.

«Как всегда, на пике»;

«Настюша, вы прекрасны»,

«Клевые фото. Очень красиво и здорово», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Каменских пристыдили за новые снимки топлес.