Настя Каменских показала стройные ножки в легкомысленном платье — фото
Певица вновь взбудоражила поклонников эротичным фото.
Фото, видео: Instagram @kamenskux
Певица Настя Каменских снова поразила поклонников эротичным снимком, передает ФАН. Звезда периодически выкладывает в микроблог снимки, которые многие называют провокационными. На этот раз артистка решила во всей красе показать свои ноги. Для этого она опубликовала серию кадров, где предстала сидящей на ступеньках в коротком белом платье.
«Скромность красит человека»;
«С каждым годом вульгарнее. Настя уже не та, которая мне очень нравилась», — отреагировали в комментариях.
Тем не менее большинство фанатов все же оценили результат смелой фотосессии на отлично. Привыкшие к стилю эпатажной Каменских, они оставили восторженные отзывы и осыпали певицу комплиментами.
«Как всегда, на пике»;
«Настюша, вы прекрасны»,
«Клевые фото. Очень красиво и здорово», — ответили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Каменских пристыдили за новые снимки топлес.
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