«Мы экспедиция»: пастух из Калмыкии о встрече с преступниками, вырывшими тоннель из колонии

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 608

За содействие в поимке преступников местный житель получит награду в один миллион рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Утром 23 сентября в исправительной колонии строгого режима № 2 в поселке Шамхал не досчитались шестерых заключенных. Ночью преступники смогли сбежать из колонии через вырытый ими подкоп. Спустя неделю беглецов удалось задержать в Лаганском районе Калмыкии.

Посодействовал в поимке сбежавших из колонии осужденных обычный пастух. Мужчина рассказал, что встретил беглецов, когда они шли вдоль железной дороги. Преступники попросили подвезти их до деревни. Пастух согласился, привез их в город Лагань Республики Калмыкия, а сразу после позвонил в полицию и рассказал, где они находятся.

Сбежавшие из колонии сообщили пастуху, что они «просто экспедиция», во что тот не поверил. Кроме того, у них якобы были при себе ножи.

«Когда здоровался, смотрю, у них руки бледные не загорелые вообще. И не похожи они ни на какую экспедицию, потому что у них ничего с собой не было. Одна сумка и все», — рассказал пастух.

По наводке жителя поселка Улан-Хол преступников удалось задержать в Лаганском районе Калмыкии. За это пастух получит награду в миллион рублей, которую назначил глава Дагестана Владимир Васильев.

Бежать из исправительной колонии заключенным удалось при помощи родственника одного из беглецов. Длина подкопа составила 50 метров, а сооружен он был на территории цеха, где мастерились нарды, шахматы и шашки. Беглецы были осуждены на сроки от восьми до 15 лет, причем двое из них сидели за убийство.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии тоннеля, вырытого сбежавшими из колонии в Дагестане заключенными.

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