5-tv.ru публикует фото тоннеля, прорытого сбежавшими из исправительной колонии строгого режима № 2 в Дагестане заключенными. Осужденные за убийства и преступления, связанные с оборотом наркотиков, злоумышленники тщательно спланировали «операцию». По некоторым данным, они готовились к побегу около года.

Тоннель на контрольно-следовой полосе был обнаружен сотрудниками исправительного учреждения во время обхода территории. По горячим следам за сбежавшими заключенными отправлены группы преследования. Для помощи в поимке преступников центральный аппарат ФСИН РФ направил в Дагестан сотрудников отдела розыска. На месте происшествия организован оперативный штаб.

Имена сбежавших из ИК № 2:

Рашид А.;

Магди М.;

Магомед А.;

Шамил Б.;

Нажмудин А.;

Махмадрасул М.

Фото тоннеля, вырытого сбежавшими из колонии в Дагестане заключенными 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Отмечается, что за совершенные преступления гражданину Таджикистана и уроженцам Дагестана предстояло провести за решеткой от восьми до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть заключенных сбежали из колонии в Дагестане, прорыв тоннель.