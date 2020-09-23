Фото тоннеля, вырытого сбежавшими из колонии в Дагестане заключенными
Инцидент произошел в исправительном учреждении строгого режима № 2 в поселке Шамхал.
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует фото тоннеля, прорытого сбежавшими из исправительной колонии строгого режима № 2 в Дагестане заключенными. Осужденные за убийства и преступления, связанные с оборотом наркотиков, злоумышленники тщательно спланировали «операцию». По некоторым данным, они готовились к побегу около года.
Тоннель на контрольно-следовой полосе был обнаружен сотрудниками исправительного учреждения во время обхода территории. По горячим следам за сбежавшими заключенными отправлены группы преследования. Для помощи в поимке преступников центральный аппарат ФСИН РФ направил в Дагестан сотрудников отдела розыска. На месте происшествия организован оперативный штаб.
Имена сбежавших из ИК № 2:
Рашид А.;
Магди М.;
Магомед А.;
Шамил Б.;
Нажмудин А.;
Махмадрасул М.
Отмечается, что за совершенные преступления гражданину Таджикистана и уроженцам Дагестана предстояло провести за решеткой от восьми до 15 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть заключенных сбежали из колонии в Дагестане, прорыв тоннель.
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