Фото тоннеля, вырытого сбежавшими из колонии в Дагестане заключенными

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Василий Заика
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Инцидент произошел в исправительном учреждении строгого режима № 2 в поселке Шамхал.

Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует фото тоннеля, прорытого сбежавшими из исправительной колонии строгого режима № 2 в Дагестане заключенными. Осужденные за убийства и преступления, связанные с оборотом наркотиков, злоумышленники тщательно спланировали «операцию». По некоторым данным, они готовились к побегу около года.

Тоннель на контрольно-следовой полосе был обнаружен сотрудниками исправительного учреждения во время обхода территории. По горячим следам за сбежавшими заключенными отправлены группы преследования. Для помощи в поимке преступников центральный аппарат ФСИН РФ направил в Дагестан сотрудников отдела розыска. На месте происшествия организован оперативный штаб.

Имена сбежавших из ИК № 2:

Рашид А.;

Магди М.;

Магомед А.;

Шамил Б.;

Нажмудин А.;

Махмадрасул М.

Фото тоннеля, вырытого сбежавшими из колонии в Дагестане заключенными

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Отмечается, что за совершенные преступления гражданину Таджикистана и уроженцам Дагестана предстояло провести за решеткой от восьми до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть заключенных сбежали из колонии в Дагестане, прорыв тоннель.

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