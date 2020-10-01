Депутата Госдумы и заслуженного врача Анатолия Петрова обокрали в Москве
| Нюра Незванова Криминал 83
Как стало известно 5-tv.ru, дерзкое преступление произошло 30 сентября на парковке на МКАД.
Фото: Duma.gov.ru
Неизвестный преступник совершил кражу из автомобиля депутата Госдумы и заслуженного медика Андрея Петрова. Происшествие произошло на парковке МКАД 30 сентября.
Сообщается, что злоумышленник похитил из иномарки Петрова сумку с документами.
Примерный ущерб, нанесенный депутату, составил 6,5 тысячи рублей.
Петров является депутатом Госдумы VII созыва, а также заслуженным врачом РФ.
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