Депутата Госдумы и заслуженного врача Анатолия Петрова обокрали в Москве

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Нюра Незванова
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Как стало известно 5-tv.ru, дерзкое преступление произошло 30 сентября на парковке на МКАД.

Депутата Госдумы и заслуженного врача Анатолия Петрова обокрали в Москве

Фото: Duma.gov.ru

Неизвестный преступник совершил кражу из автомобиля депутата Госдумы и заслуженного медика Андрея Петрова. Происшествие произошло на парковке МКАД 30 сентября.

Сообщается, что злоумышленник похитил из иномарки Петрова сумку с документами.

Примерный ущерб, нанесенный депутату, составил 6,5 тысячи рублей.

Петров является депутатом Госдумы VII созыва, а также заслуженным врачом РФ.

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