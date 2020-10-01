Депутата Госдумы и заслуженного врача Анатолия Петрова обокрали в Москве

Неизвестный преступник совершил кражу из автомобиля депутата Госдумы и заслуженного медика Андрея Петрова. Происшествие произошло на парковке МКАД 30 сентября.

Сообщается, что злоумышленник похитил из иномарки Петрова сумку с документами.

Примерный ущерб, нанесенный депутату, составил 6,5 тысячи рублей.

Петров является депутатом Госдумы VII созыва, а также заслуженным врачом РФ.