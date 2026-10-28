Жителей Алешек отправят в Гомель самолетом Минобороны России

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 32 0

Подробности соглашения о прекращении огня и доставке помощи в Херсонскую область.

Жителей Алешек эвакуируют через Анапу и Гомель

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Fох Nеws: Жителей Алешек будут вывозить через Анапу в Белоруссию

Жителей Алешек, желающих уехать на подконтрольную Украине территорию, доставят в аэропорт Анапы, откуда они вылетят в Гомель на военно-транспортном самолете Минобороны России. Гуманитарная операция также предусматривает доставку в город продовольствия, чистой воды, медикаментов и медицинских специалистов. Об этом сообщает издание Fox News.

Соглашение подписали 23 октября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец. Переговоры проходили при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, которая продолжит содействовать организации гуманитарных мероприятий и координировать их проведение.

Одним из итогов миссии должна стать договоренность России и Украины о регулярной доставке гуманитарной помощи в населенные пункты Херсонской области. Согласно опубликованным данным, поставки планируется организовывать не реже одного раза в месяц, если возникнет такая необходимость.

Режим прекращения огня, согласованный для проведения операции, распространяется на определенные территории и не означает остановки боевых действий на остальных участках фронта. Его задача — обеспечить безопасное передвижение гуманитарных колонн и эвакуацию гражданских лиц из Алешек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Алешки, расположенном в Херсонской области, было объявлено гуманитарное перемирие для организации эвакуации местного населения. Режим тишины вступил в силу в 4 часа утра по московскому времени 27 октября.

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