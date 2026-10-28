«Синий Трактор» вышел в телеэфир: запущен новый детский канал

Для дошкольников запустили телеканал «Синий Трактор»

Новый круглосуточный телеканал «Синий Трактор» запустили студия «Биг Папа» и компания «Медиа-Телеком». О старте проекта объявили 28 октября, в Международный день анимации.

За программирование, эфирное оформление и распространение канала через операторов платного телевидения и онлайн-сервисы будет отвечать «Медиа-Телеком».

Основу эфира составят проекты студии «Биг Папа». Помимо самого «Синего Трактора», зрителям покажут «Котенка Котэ», «Кукутиков» и другие российские анимационные проекты. В сетке также появятся новые истории и премьеры.

«Синий Трактор» начинался в 2014 году с коротких роликов и песен для дошкольников. Главный герой знакомит детей с животными, цифрами, цветами и разными видами транспорта. Со временем проект вырос в отдельную медиафраншизу, включающую несколько мультсериалов, музыкальные альбомы, книги и лицензионную продукцию.

YouTube-канал «Синий Трактор» собрал более 11,6 миллиона подписчиков. Совокупное число просмотров на собственных и партнерских каналах превысило 14,3 миллиарда. Другие проекты студии также получили крупную аудиторию: у «Котенка Котэ» насчитывается 11,8 миллиона подписчиков и более 25,7 миллиарда просмотров, у «Кукутиков» — свыше 14 миллиардов просмотров.

Высокий интерес к проекту сохраняется и в поиске. С 3 августа по 1 сентября 2026 года пользователи «Яндекса» сделали более 2,5 миллиона запросов по фразе «Синий Трактор».

По данным Rutube, по итогам первого полугодия 2026 года детский и семейный контент занял четверть всего времени просмотра платформы. «Синий Трактор» и «Котенок Котэ» при этом заняли первое и второе места в категории «Детям» по числу подписчиков и просмотров.

Создатели канала делают отдельный акцент на отборе контента. При формировании сетки будут учитывать темп повествования, понятность структуры и спокойное завершение историй. Вещание должно соответствовать требованиям российского законодательства о защите детей от вредной информации.

Генеральный директор «Медиа-Телеком» Александр Косарим отметил, что компания давно работает с детской аудиторией и понимает, насколько важен для родителей предварительный отбор контента.

«В основе телеканала — тщательно отобранная библиотека и продуманная логика ее выхода в эфир», — подчеркнул он.

Основатель студии «Биг Папа» Артур Днепровский назвал запуск телеканала логичным продолжением развития франшизы.

«Для студии это еще и площадка для новых историй — часть из них зритель увидит сначала в эфире», — отметил Днепровский.

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