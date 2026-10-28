Почти 70 человек погибли в крупнейшей железнодорожной катастрофе в Испании

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 26 0

Причины аварии расследуются.

Сколько человек погибло при столкновении поездов Испания

Фото: legion-media/Picturemaxx:/sipa_usa

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Число погибших при столкновении поездов возросло до 68 в Испании

В результате железнодорожной аварии в Испании погибли 68 человек. Об этом сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе, передает RTVE.

Столкновение произошло в муниципалитете Урда. В поездах AVE и Iryo находились более 500 пассажиров. После удара с рельсов сошли четыре вагона: три принадлежали составу Iryo, еще один — AVE. Локомотив последнего врезался в хвостовой вагон другого поезда.

По имеющимся данным, 40 погибших находились в составе Iryo, еще 24 — в поезде AVE. Обстоятельства гибели остальных пассажиров в предоставленной информации не уточняются.

Одной из возможных причин аварии называют человеческий фактор. По сведениям правительственных источников, сотрудник центра управления движением на станции Аточа мог разрешить машинисту поезда Renfe проехать на красный сигнал, несмотря на то что путь был занят составом Iryo. После этого AVE столкнулся с неподвижным поездом. Эта версия пока остается предварительной, окончательные причины столкновения предстоит установить в ходе расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центральной части Испании произошло столкновение двух пассажирских поездов. На тот момент сообщалось о 46 погибших.

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