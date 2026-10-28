Пенсионер отбил друга у разъяренного медведя в тайге под Иркутском

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 28 0

Хищник напал на мужчину в Иркутской области.

Пенсионер спас друга от нападения медведя: Иркутская область

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пенсионер спас товарища от разъяренного медведя в Чунском районе Иркутской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, на 61-летний мужчина подвергся нападению хищника в тайге. На помощь ему пришел 66-летний товарищ, который дважды выстрелил в медведя из охотничьего ружья.

Несмотря на полученные травмы, пострадавший смог самостоятельно добраться до поселка и обратиться к медикам. Врачи обнаружили у него множественные открытые раны головы и рук. Как сообщает источник, мужчину госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возле терминала «Бухта Север» в Енисейском заливе белый медведь напал на дорожного рабочего. В результате нападения 23-летний мужчина получил серьезные травмы: скальпированные раны головы, лопаток и кистей обеих рук.

В различных районах также зафиксированы нападения хищников. Так, в Барун-Хемчикском кожууне Тувы медведь напал на пастуха. Мужчина получил травмы, но медицинская помощь была оказана оперативно. Врачи обработали раны, и пострадавшего отпустили домой. Еще один инцидент произошел в 250 км от села Конергино муниципального округа Эгвекинот: бурая медведица напала на сотрудника оленеводческой бригады «Возрождение».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

20:08
Путин: товарооборот России с Африкой превысил 27 миллиардов долларов
20:02
Обязательное видеонаблюдение и безопасность: что будет в новом законопроекте о квестах
19:51
Почти 70 человек погибли в крупнейшей железнодорожной катастрофе в Испании
19:45
Жителей Алешек отправят в Гомель самолетом Минобороны России
19:40
«Синий Трактор» вышел в телеэфир: запущен новый детский канал
19:30
Пенсионер отбил друга у разъяренного медведя в тайге под Иркутском

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Молчание свидетелей и лестница смерти: тайна гибели Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео