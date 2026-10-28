Пенсионер отбил друга у разъяренного медведя в тайге под Иркутском

Пенсионер спас товарища от разъяренного медведя в Чунском районе Иркутской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, на 61-летний мужчина подвергся нападению хищника в тайге. На помощь ему пришел 66-летний товарищ, который дважды выстрелил в медведя из охотничьего ружья.

Несмотря на полученные травмы, пострадавший смог самостоятельно добраться до поселка и обратиться к медикам. Врачи обнаружили у него множественные открытые раны головы и рук. Как сообщает источник, мужчину госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возле терминала «Бухта Север» в Енисейском заливе белый медведь напал на дорожного рабочего. В результате нападения 23-летний мужчина получил серьезные травмы: скальпированные раны головы, лопаток и кистей обеих рук.

В различных районах также зафиксированы нападения хищников. Так, в Барун-Хемчикском кожууне Тувы медведь напал на пастуха. Мужчина получил травмы, но медицинская помощь была оказана оперативно. Врачи обработали раны, и пострадавшего отпустили домой. Еще один инцидент произошел в 250 км от села Конергино муниципального округа Эгвекинот: бурая медведица напала на сотрудника оленеводческой бригады «Возрождение».

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