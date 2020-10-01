Вывод о негативном влиянии татуировок на терморегуляцию человеческого организма заслуживает тщательной проверки. К такому выводу пришла врач-дерматолог Юлия Галлямова. Ранее Journal of Applied Physiology опубликовал результаты исследования американских ученых. По итогам проведенного ими эксперимента эксперты заявили, что наколки на теле отрицательно сказываются на потоотделении. Такое свойство рисунков на теле может провоцировать определенные заболевания.

Дерматолог допустила взаимосвязь между тату и затруднением потоотделения человека, но скептически отнеслась к гипотезе западных коллег.

«Мы можем предположить, что пигмент попадает в потовую железу, нарушая ее функцию, и она продуцирует меньше пота. Но непонятно, о каких размерах татуировок идет речь. Если человек обколот сверху вниз, будто помещен в полиэтилен, теоретически это может повлиять на терморегуляцию. Но терморегуляция — это не только потоотделение», — уточнила Галлямова.

По ее словам, на интенсивность потоотделения человека с татуировками влияют многие факторы: насколько у человека развито потоотделение, имеются ли у него соматические заболевания, какой образ жизни он ведет, какого он пола, возраста, расы, на каком участке тела располагается татуировка, ведь шея, к примеру, потеет больше плеча. Не стоит забывать и про состав красок тату.

Говоря о качестве материалов для татуировок, врач обратила внимание на другое исследование иностранных ученых. Недавно журнал Европейской академии дерматовенерологии опубликовал статью о выявленной учеными закономерности: чаще всего новообразования кожи обнаруживаются на участках тела, наиболее подверженных инсоляции — облучению солнечным светом, на которых нанесены цветные тату, в частности — красного цвета.

«Сейчас используются различные краски для татуировок. Что туда входит, никто не знает. А мы говорим об инвазивном методе. Все, что попадает в кожу, попадает и в организм. Какая бы маленькая татуировка ни была, на нее все равно реагирует иммунная система, клетки кожи. Многие тату расплываются и бледнеют, потому что клетки кожи стараются избавиться от пигмента», — заметила врач.

Сама по себе описанная закономерность еще не означает, что все наколки ведут к раку кожи. Однако в определенных случаях тату, особенно в сочетании с воздействием солнечных лучей, могут послужить решающим фактором для появления новообразований.

Ранее 5-tv.ru писал, что как татуировки могут испортить жизнь их обладателям, по мнению экстрасенса.