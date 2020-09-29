Рисунки на теле могут как улучшить, так и испортить жизнь благодаря воздействию на энергетику человека. Об этом рассказала 5-tv.ru экстрасенс, мастер судьбы Арина Ласка.

Ранее стало известно, что ученые из Южного методистского университета предупредили, что татуировки нарушают терморегуляцию организма — негативно влияют на потоотделение человека. Это может вызывать определенные заболевания. Экстрасенс же добавляет, что куда больший вред тату наносят человеку на тонком плане.

За счет наколок, по словам эксперта, можно усиливать любовь, счастье, богатство, здоровье и в целом судьбу в лучшем ее проявлении. Но без знаний экстрасенсорики есть риск нанести и непоправимый вред, который будет сопряжен с изменением судьбы в худшую сторону.

«Энергии входят по левой стороне и выходят по правой. Нанесенные на левую сторону рисунки, несущие минусовую окраску — черепа, смерть с косой, кровь, война — все это будет разрушать и трансформировать энергию и влиять на ход событий. Человек при этом начинает пульсировать на низкой частоте, притягивать к себе негатив и плохие вариации событий», — уточнила Ласка.

Татуировки, даже безобидные в виде цветов и бабочек, также противопоказаны людям, которые делают их неосознанно, для красоты. Ведь тонкий мир работает по своим законам, и без их знания, туда лучше не вторгаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс Арина Ласка рассказала о новом браке Михаила Шуфутинского.