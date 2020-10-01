Камера сняла предполагаемого убийцу директора приюта для животных — видео

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Убийство произошло на улице 2-я Вольская в Москве.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Предполагаемый убийца директора приюта для животных попал в объектив камеры наблюдения.

Жуткое происшествие произошло на улице 2-я Вольская в Москве. Злоумышленник ударил мужчину ножом в шею, после чего тот умер.

5-tv.ru

Убийце удалось скрыться. В настоящий момент полицейские ведут его поиск.

По некоторым данным, погибший директор приюта для животных ранее работал в полиции.

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