Камера сняла предполагаемого убийцу директора приюта для животных — видео
Убийство произошло на улице 2-я Вольская в Москве.
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Предполагаемый убийца директора приюта для животных попал в объектив камеры наблюдения.
Жуткое происшествие произошло на улице 2-я Вольская в Москве. Злоумышленник ударил мужчину ножом в шею, после чего тот умер.
Убийце удалось скрыться. В настоящий момент полицейские ведут его поиск.
По некоторым данным, погибший директор приюта для животных ранее работал в полиции.
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