«Сломанный магнитофон»: Захарова раскритиковала заявления Каллас

Мария Захарова назвала Каю Каллас сломанным магнитофоном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. По ее словам, позиция европейского политика в отношении России сводится к постоянному повторению антироссийских тезисов.

«Она исключительно и только, как заезженная пластинка, как какой-то сломанный магнитофон ретранслирует одну только ненависть в отношении нашей страны. О чем можно разговаривать с такими людьми, которые даже не пытаются каким-то образом прикрыть наготу своего неонацистского подхода?» — сказала Захарова в интервью ТАСС.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заявила, что Каллас, по ее оценке, выступает ретранслятором информации, распространяемой в рамках европейской информационной политики.

«Говорить нужно о том, какое количество ложной информации выдается через нее, ретранслируется с высоких трибун Брюсселя. Нужно проводить большую работу по дезавуированию фейков, по разоблачению их лжи», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутат Европарламента назвал Каю Каллас самой большой гибридной угрозой для Европы.

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