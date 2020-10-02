В крупном пожаре в селе под Воронежем подозревают поджигателей
В Воронежской области в деревне Николаевка сгорели 50 строений из них двадцать — жилые дома.
Фото, видео: ТАСС / Рогозин Михаил; 5-tv.ru
МЧС стягивает в Воронежскую и Ростовскую области дополнительные силы и средства для тушения природных пожаров. Остановить распространение огня мешает засуха и сильный ветер. ГИБДД перекрывает региональные дороги из-за дыма и пламени вдоль трасс.
В Воронежской области в деревне Николаевка сгорели 50 строений из них два десятка — это жилые дома. Возбуждено уголовное дело по статье халатность. Но среди версий есть и поджоги — расследование Алексея Полторанина.
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