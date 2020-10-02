В крупном пожаре в селе под Воронежем подозревают поджигателей

МЧС стягивает в Воронежскую и Ростовскую области дополнительные силы и средства для тушения природных пожаров. Остановить распространение огня мешает засуха и сильный ветер. ГИБДД перекрывает региональные дороги из-за дыма и пламени вдоль трасс.

В Воронежской области в деревне Николаевка сгорели 50 строений из них два десятка — это жилые дома. Возбуждено уголовное дело по статье халатность. Но среди версий есть и поджоги — расследование Алексея Полторанина.