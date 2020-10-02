Семенович на фото в 16-летнем возрасте перепутали с Селеной Гомез

Певица Анна Семенович выложила в Instagram фотографию 24-летней. Покопаться в личном фотоархиве знаменитость решила на почве размышлений о своей жизни. В посте под снимком Семенович задалась вопросом, хотела бы она что-либо изменить в своей судьбе. В публикации певица признала, что совершала глупые поступки, но продолжает любить себя, несмотря ни на что.

«Я люблю каждую свою рану, каждую трещинку и благодарю себя за умение верить в лучшее, и оставаться, несмотря ни на что, все той же доброй девочкой с большими глазами», — написала артистка.

Instagram @ann_semenovich

Пользователи социальных сетей не смогли остаться равнодушными, увидев 16-летнюю Семенович. Многие подчеркнули, что с тех пор она не изменилась, а только расцвела, стала красивее и мудрее.

«Куколка»

«Хорошенькая», — рассыпались в комплиментах подписчики звезда.

Да что там, в комментариях многие начали сравнивать ее с американской певицей Селеной Гомез.

«Вы так похожи на Селену Гомес, вы очень красивая, не перестаю вами восхищаться!» — писали пользователи.

Обычных фолловеров Семенович в этом поддержал и украинский продюсер Потап.

«На Селену Гомез похожа», — написал он.

Многие также отметили, что снимок 24-летней давности наглядно доказывает, что певица не прибегала к услугам пластических хирургов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович ответила на слухи о романе с Дмитрием Губерниевым. Певица подчеркнула, что они, может и могли бы быть красивой парой, но «точно не в этой жизни».