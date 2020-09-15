«Мое сердце занято»: Семенович ответила на слухи о романе с Губерниевым

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Валентин Черников
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Певица рассказала, при каких обстоятельствах «народные папарацци» запечатлели ее поцелуй со спортивным комментатором.

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Недавние слухи о романе Анны Семенович и Дмитрия Губерниева оказались лишь слухами. Об этом певица рассказала в Instagram спустя почти неделю после появления в сети снимка их пикантного снимка. «Народные папарации», как назвала их автор поста, запечатлели спортивного комментатора и экс-солистку группы «Блестящие» в момент их встречи. На обнародованном фото прибывший к артистке телеведущий обнимает ее за талию и целует.

В ответ на этот кадр Семенович выложила несколько своих. На фото она, Губерниев, а также звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян смеются на фоне помещений роскошного особняка.

Instagram @ann_semenovich

«Знаете, над чем мы так веселимся? Конечно над прочтением десятков статей о моем „романе“ с Димой Губерниевым. Попросила давнего друга Губерниева приехать и сняться в моем новом клипе „МаниБой“. А вездесущие соседи тут как тут! Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и карточки в газету отправили. Мы с Димой, может быть и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни», — прокомментировала Семенович.

Instagram @ann_semenovich

По словам Анны, ее сердце занято, и Губерниев не имеет к этому отношения. Сам журналист, как напомнила певица, много лет счастлив с супругой и любит только свою благоверную.

«Все могут быть спокойны — романа между нами нет. А вот экранная любовь в новом клипе есть!» — добавила артистка в преддверии премьеры нового клипа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Губерниев оправдался за «жаркий» поцелуй с Семенович.

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