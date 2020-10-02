Звезда сериала «Ольга» рассказал, почему не сам снимался в постельных сценах

Многие актеры по разным причинам отказываются сниматься в постельных сценах. При этом у каждой звезды основания для этого разные. Кому-то лечь в постель с партнером на съемочной площадке мешают убеждения, а кому-то — изъяны в фигуре.

Как пишет Wday.ru, сниматься в постельных сценах не решился и молодой Сергей Романович из сериала «Ольга» на ТНТ. Там он играет Андрея Малышева, зятя главной героини. Количество постельных сцен в фильме не счесть. Герои «встречались» не только традиционно в кровати, но и на столе, и других примечательных местах квартиры.

Однако спустя время Романович признался, что во всех этих сценах всегда был дублер. Играть подобные вещи ему не позволяет религия. Несколько лет назад артист принял ислам. Примечательно, что сосиски, которые герой Романовича ел в фильме, актеру покупались специальные, халяльные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех российских актерах, чья карьера пошла ко дну после феноменального взлета. Среди них и Сергей Романович, который к 27 годам он успел сняться в 30 проектах, работал в кадре с Данилой Козловским, Сергеем Безруковым, Владимиром Машковым.