Незаконнорожденная дочь короля Бельгии отвоевала в суде титул принцессы

Стать принцессой никогда не поздно. Это доказала 52-летняя бельгийская художница Дельфина Боэль. В течение многих лет она утверждала, что является внебрачной дочерью бельгийского короля Альберта Второго и ей удалось эта сделать.

Сейчас апелляционный суд Брюсселя разрешил ей носить титул принцессы, то есть она официально стала частью королевской семьи и может претендовать на огромное наследство.

Альберт Второй отказался от престола в пользу законного сына в 2013 году. Ранее он заявлял, что других детей у него нет, однако после разбирательств, которые длились больше двадцати лет, был вынужден признать дочь.