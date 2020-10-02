Незаконнорожденная дочь короля Бельгии отвоевала в суде титул принцессы
Художница Дельфина Боэль в 52 года добилась права носить один из высших титулов представителей аристократии.
Фото, видео: www.globallookpress / Laurie Dieffembacq; 5-tv.ru
Стать принцессой никогда не поздно. Это доказала 52-летняя бельгийская художница Дельфина Боэль. В течение многих лет она утверждала, что является внебрачной дочерью бельгийского короля Альберта Второго и ей удалось эта сделать.
Сейчас апелляционный суд Брюсселя разрешил ей носить титул принцессы, то есть она официально стала частью королевской семьи и может претендовать на огромное наследство.
Альберт Второй отказался от престола в пользу законного сына в 2013 году. Ранее он заявлял, что других детей у него нет, однако после разбирательств, которые длились больше двадцати лет, был вынужден признать дочь.
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