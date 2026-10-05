Звонила бойфренду по 20 раз в день: приезд бабушки закончился семейным скандалом

Женщина звонила бойфренду 15–20 раз в день во время визита к внуку

Предложенный матерью визит ради помощи с ребенком обернулся для мужчины спорами из-за ночной готовки и постоянных телефонных разговоров гостьи с бойфрендом. Свою версию событий он изложил на Reddit под ником Professional-Buy669.

В начале 2026 года автор поста вместе с женой и ребенком переехал в европейскую страну из США. Мать героя истории предложила приехать на восемь-десять дней, чтобы увидеть внука и помочь семье обустроиться.

По словам мужчины, во время поездки она разговаривала с партнером по телефону 15–20 раз в день. Женщина отвечала на звонки посреди семейных бесед и за ужином с друзьями сына.

«Телефон звонит, она берет трубку, и все остальные как будто перестают существовать», — написал он.

Внука бабушка вывела на прогулку около пяти раз, причем как минимум дважды — по просьбе отца. Значительную часть времени она посвящала приготовлению еды. Это мешало привычному распорядку: квартира была небольшой, а жена автора работала удаленно за кухонным столом.

Позднее мать начала готовить в четыре утра, пока остальные спали, и тем самым буд. Сын попросил ее прекратить. По его словам, женщина выполнила просьбу, но обиделась, а затем заявила, что семья должна подстраиваться под ее режим. Предложение приготовить еду накануне вечером привело к новой ссоре.

Разногласия возникли и перед отъездом. Купленный сыном автобусный билет не обеспечивал прямой поездки в аэропорт: после автобуса требовались две пересадки на метро. Как утверждает автор, мать рассердилась, что он не одолжил машину у друга, чтобы отвезти ее.

Спустя несколько месяцев мужчина признал, что между ними появилась дистанция. С бойфрендом, которому мать уделяла столько внимания, она, по словам сына, прекратила общение и заблокировала его.

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