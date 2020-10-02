Мужчина зарезал полицейского и ранил еще одного силовика в Коми

Полицейский погиб при исполнении служебных обязанностей, пытаясь защитить семью от неадекватного главы семейства в Сыктывкаре, сообщает МВД. Еще один правоохранитель получил ранения.

Как стало известно 5-tv.ru, около 3 часов ночи 2 октября женщина вызвала полицейских к себе домой, сообщив, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает семье убийством. На вызов приехал отряд ППС. Агрессивный глава семейства набросился на одного из силовиков и нанес ему смертельные ранения ножом, также сумел ранить второго правоохранителя. Силовику удалось вырваться из квартиры в подъезд, мужчина не стал его преследовать и свел счеты с жизнью.

Погибшему полицейскому Александру П. было всего 28 лет.

Проводится проверка по факту нападения на сотрудников полиции УМВД России по городу Сыктывкару. На месте трагедии работают следователи.