«Америка на стороне Польши»: посол США Том Роуз высказался о ситуации в Варшаве

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Дипломат призвал власти, полицию и протестующих «сделать глубокий вдох» и отказаться от насилия.

Посол США Том Роуз высказался о госперевороте в Польше

Фото: pl.usembassy.gov/ U.S. Embassy In Poland

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Тема:
Госпереворот в Польше

Американский посол в Варшаве Том Роуз заявил, что США на стороне Польши

Посол США в Польше Том Роуз высказался о событиях у Конституционного трибунала в Варшаве, которые уже приравнивают к попытке государственного переворота. Свое заявление дипломат опубликовал в социальной сети X.

По словам Роуза, ситуация складывается крайне серьезная: наблюдатели видят беспрецедентное противостояние относительно использования правительством государственной власти и независимости конституционного института.

Дипломат указал: обе стороны предлагают совершенно разные версии случившегося и его причин. Какие бы факты в итоге ни были установлены, тысячи людей у здания трибунала еще сильнее обостряют и без того опасную обстановку. Последнее, что нужно Польше, уверен Роуз, это конфронтация, которая перерастет во "что-то гораздо худшее".

«Америка на стороне Польши. Мы не вправе судить или вмешиваться в ее внутренние дела. Мы заботимся о стабильности, безопасности и демократическом будущем страны, которую мы с гордостью называем нашим другом и союзником», — приводит его слова издание.

Роуз выразил надежду, что все заинтересованные стороны — правительственные чиновники, правоохранительные органы и демонстранты — «сделают глубокий вдох» и откажутся от действий, способных спровоцировать насилие или дальнейшую эскалацию.

Дипломат подчеркнул, что американцы и президент США глубоко обеспокоены будущим Польши и ее демократии. При этом сила страны, по его мнению, в конечном счете должна исходить изнутри — от народа, институтов и их общей приверженности верховенству закона.

«Польша зашла слишком далеко и добилась слишком многого, чтобы позволить политическим разногласиям, какими бы сильными они ни были, поставить все это под угрозу», — заключил Роуз.

Ранее в интервью 5-tv.ru политолог Дмитрий Буневич объяснил политический кризис в Польше продолжением спора между либеральным правительством и партией «Право и справедливость». Разногласия касаются формирования Конституционного трибунала: стороны спорят, кто должен влиять на состав высшей судебной инстанции.

Обострение произошло после информации об отстранении председателя трибунала Богдана Свенчковского. Президент Кароль Навроцкий поддержал прежнее руководство суда и досрочно прервал поездку в Сенегал. Буневич прогнозирует продолжение перетягивания каната между либералами и консерваторами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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