Правила возврата билетов на поезда изменятся в России с 1 декабря

РЖД: возврат билетов на поезда подорожает в зависимости от срока с 1 декабря

С 1 декабря 2026 года в России начнет действовать новый порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Об сообщили представители РЖД в разделе официального сайта с информацией для пассажиров.

Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд и зависеть от срока возврата. При сдаче билета за 45 суток и более до отправления сбор составит 1%, за 30–44 суток — 3%, за 10–29 суток — 5%, за девять и менее суток — 10%. Иными словами, чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше он заплатит.

Сейчас за возврат билета на поезд взимается 3,7 рубля. Этот сбор будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно, после чего заработает прогрессивная шкала.

В РЖД рассчитывают, что новый вариант снизит случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда. Это позволит предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют поездки заблаговременно. В компании отметили, что новая шкала применима только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РЖД и оператор государственных лотерей «Спортлото» подписали соглашение о сотрудничестве в поддержку внутреннего и въездного туризма на маршруте «Золотое кольцо».

На первом этапе билеты лотереи «Золотое кольцо от Русского лото» появятся в поездах РЖД, бизнес-залах вокзалов и точках вокзальной инфраструктуры. В первую очередь их можно будет купить на соответствующих маршрутах в скоростных поездах «Буревестник», «Аврора» и туристском поезде «По Золотому кольцу». Пилотной точкой станет Казанский вокзал в Москве.

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