Вопреки интересам сына: Рудковская расписала будущее Гном Гномыча

Яна Рудковская рассказала о планах на образование Гном Гномыча

Продюсер Яна Рудковская появилась на красной дорожке церемонии «Жара Медиапремия — 2026» вместе с сыном Александром Плющенко, известным как Гном Гномыч. В разговоре с корреспондентом KP.RU они поделились подробностями учебы мальчика, рассказали о его интересах и обсудили возможное продолжение образования. Выяснилось, что у Рудковской уже есть представление о том, где наследник мог бы получить высшее образование, хотя сам Александр пока доволен нынешним форматом занятий.

Из-за плотного графика тренировок и выступлений фигурист учится дома. По словам мальчика, такой подход его устраивает, а недостатков в нем он не видит. При этом общение с бывшими одноклассниками продолжается: школьные друзья регулярно навещают его, поэтому полностью от привычного круга общения он не оторван.

«Я из школы очень хорошо дружу с ребятами. Они часто приезжают ко мне в гости. Минусов у домашнего обучения нет. Даже есть определенные плюсы, потому что с тобой сидят и объясняют лучше, чем в школе», — рассказал Гном Гномыч.

Рудковская, в свою очередь, отметила, что сын интересуется не только учебой и фигурным катанием, но и внимательно следит за ее работой в социальных сетях. По ее словам, сын может оценить публикации матери и указать на то, что ему не нравится. В частности, мальчик критикует некоторые музыкальные решения продюсера, если считает их устаревшими или не соответствующими современным трендам.

«Он очень переживает, не то что переживает, он говорит: «Мам, ты зачем поставила этот ИИ-шный звук? Он не модный“», — поделилась Рудковская.

По словам продюсера, Александр также хорошо разбирается в футболе и знает многое об истории этой игры. Мальчик интересуется не только современными спортсменами, но и легендами мирового футбола, помнит их достижения и важные события в карьере. Именно сын помогал матери ориентироваться в теме во время просмотра церемонии вручения «Золотого мяча».

«Саша был моим букварем, можно сказать, путеводителем "Золотого мяча". Это действительно, он знает просто все про всех футболистов, причем не просто про новое поколение, про легенд: кто когда что завоевал, какой мяч, когда отдал, забил и так далее. Вот я с ним сидела, смотрела "Золотой мяч“», — рассказала продюсер.

Несмотря на интересы сына и его нынешнюю занятость в спорте, Рудковская уже задумывается о его будущем образовании. Продюсер хотела бы, чтобы Александр поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и уделял особое внимание иностранным языкам. Такой выбор она связывает в том числе с опытом старших сыновей, которые окончили этот вуз и магистратуру.

Особенно Рудковская выделила знания английского языка одного из них — Николая, которого Александр считает близким другом. По мнению продюсера, наследнику стоило бы стремиться к такому же уровню владения иностранным языком.

«У него два брата закончили магистратуру МГИМО. И один из братьев закончил с красным дипломом. Это его самый близкий, наверное, друг Николай. И у него фантастический в совершенстве английский. Вот моя мечта, чтобы Саша говорил, как мой старший сын», — объяснила Рудковская.

При этом продюсер не хочет, чтобы получение высшего образования стало для сына причиной отказаться от спорта, поэтому она надеется, что Александр сможет совместить учебу с тренировками, хотя пока признает, что такой график потребует серьезных усилий. Рудковская считает, что для спортсмена важно не ограничиваться физической подготовкой, но и расширять кругозор, изучать историю и осваивать иностранные языки. По ее словам, к истории Александр тоже проявляет интерес.

«Поэтому если он поступит в МГИМО и будет изучать языки, и это будет как-то совмещено со спортом, хотя я пока не понимаю, как это… Но это будет сложно, но это возможно. Мне кажется, что самое главное для спортсмена — это знать несколько языков и хорошо разбираться в истории, которую Саша, кстати, тоже любит», — отметила продюсер.

Говоря об успеваемости сына, Рудковская добавила, что в целом он хорошо учится, однако точные науки даются ему сложнее гуманитарных дисциплин. В этом продюсер увидела сходство с собой: в школьные годы она получила серебряную медаль, но физика оставалась для нее одним из самых трудных предметов.

«Саша учится хорошо, но он пошел в маму. Я имею в виду, что он не математик у меня», — заключила Рудковская.

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