За одобрительные комментарии о теракте в «Крокусе» мужчине грозит семь лет тюрьмы
Жителя Ленобласти уже задержали.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Жителя Приозерского района Ленинградской области задержали за комментарии с одобрением теракта в концертном зале в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, мужчина оставлял такие сообщения в 2024 году в одном из проукраинских Telegram-чатов. После этого в его квартире провели обыск.
Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных нападавших открыли огонь по посетителям концертного зала в Красногорске, а затем подожгли здание. В результате погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести.
После нападения исполнители попытались скрыться на Украине, однако их задержали в Брянской области и доставили в Москву. Позднее правоохранители установили еще 15 соучастников преступления.
В марте 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил исполнителей теракта к пожизненному заключению.
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