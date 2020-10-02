Чичерина попала под обстрел по пути к Степанакерту

Певица Юлия Чичерина оказалась под обстрелом азербайджанских беспилотников, когда направлялась в Степанакерт. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.

Артистка отправилась на передовую, чтобы дать концерт. Об этом она ранее сообщила в своем Telegram. Ее супруг — Сухраб Раджабов — рассказал, что таким образом артистка хочет поддержать объявившую о независимости республику.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.