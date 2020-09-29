Певица Вера Брежнева показала своим подписчикам в сети Instagram, как умеет «гнуться» ее младшая дочь Сара. Десятилетняя наследница исполнительницы продемонстрировала фанатам матери ловкую и уверенную стойку на руках, природную гибкость и грациозность.

«Отдыхали от домашки», — подписала Брежнева ее акробатический номер в сторис.

Instagram @ververa

Сара — младшая в семье. Первую дочь Соню Вера Брежнева родила от Виталия Войченко. Позже девушка взяла фамилию отчима, отца Сары. Так что теперь они обе записаны, как Киперман. Девушка решила строить карьеру модели и актрисы и учится в США, пишет сайт Teleprogramma.pro.

А вот Сара пока что остается рядом с мамой, и та наслаждается такими короткими минутами совместного отдыха. С отцом девочки Брежнева развелась. В 2015 году экс-солистка «ВИА Гры» вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе. Детей у пары нет.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит старшая дочь Веры Брежневой в купальнике.