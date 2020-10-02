В Кремле сообщили, стоит ли ждать локдауна из-за COVID-19

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Оксана Тарасова
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Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ростом числа инфицированных коронавирусом.

В Кремле сообщили, стоит ли ждать локдауна из-за COVID-19

Фото: www.globallookpress / Ralph Peters via www.imago-image

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие меры по борьбе с коронавирусом стоит ожидать в ближайшее время. От также сообщил, что введение нерабочих недель и режима самоизоляции на данный момент не планируется.

«Насколько мне известно, сейчас это не обсуждается. Вы знаете, что в регионах ведется работа, принимаются соответствующие ситуации меры, вы видели решения, которые принимались Москвой, были озвучены  Сергеем Семеновичем (Собянин, мэр Москвы, прим. ред.)», — сказал Песков.

Он отметил, что рост числа случаев COVID-19 в России значителен, что влечет за собой мобилизацию всех систем как на федеральном, так и на региональном уровнях. Но решение о введении особых мер принимает не Кремль, а правительственный штаб. Он руководствуется данными экспертов, просчитывающих все возможные сценарии развития событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда, по мнению вирусологов, стоит ожидать победы над коронавирусом. Академик РАН Виталий Зверев выступил против жестких мер, так как считает, что это способствует обострению других заболеваний граждан, не имеющих возможности посетить своего врача.

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