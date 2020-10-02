Академик РАН назвал сроки победы над COVID-19

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Академик считает, что победа над COVID-19 ожидается к концу 2021 года. Как сообщает «Интерфакс», пока иммунитета не будет хотя бы у 70% населения, заболеваемость будет расти, но на скорое завершение пандемии это никак не повлияет. По словам академика, зимой эти показатели пойдут на спад из-за погодных условий.

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — сказал Зверев.

Вирусолог назвал рост заболеваемости ожидаемым и несерьезным. По его мнению, уровень обеспеченности медицинских учреждений на данный момент не вызывает опасений. Зверев также выступил против ужесточения ограничений по коронавирусу, так как они пагубно влияют на качество образования: если без массовых мероприятий и можно обойтись, то онлайн-обучение не может заменить очного.

«Как показал опыт, люди, находящиеся на изоляции, здоровее не становятся, хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить медпомощь. Где-то количество обращений к врачам после снятия мер на 100% превысило обычные цифры, это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от коронавируса, а сколько — от других ограничительных мер», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп и его супруга заболели COVID-19. Об этом президент США сообщил на своей странице в Twitter. Врач четы заявил, что все чувствуют себя хорошо, и президент продолжит выполнять свои обязанности, соблюдая меры предосторожности.