Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по коронавирусу

Вице-премьер по социальной политике РФ Татьяна Голикова призвала граждан России соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В противном случае, по ее словам, страна будет вынуждена вновь уйти в самоизоляцию.

«На сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависит от нас с вами. У нас с вами по большому счету нет выбора — либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — заключила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что 85% заболевших коронавирусом признавались, что не соблюдали правила эпидемиологической безопасности и посещали массовые мероприятия.

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