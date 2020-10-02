Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по коронавирусу

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Алина Потёмкина
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Вице-премьер предупредила, что несоблюдение масочного режима чревато новым периодом самоизоляции.

Фото, видео: www.globallookpress / Christian Ohde via www.imago-ima; 5-tv.ru

Вице-премьер по социальной политике РФ Татьяна Голикова призвала граждан России соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В противном случае, по ее словам, страна будет вынуждена вновь уйти в самоизоляцию.

«На сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависит от нас с вами. У нас с вами по большому счету нет выбора — либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — заключила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что 85% заболевших коронавирусом признавались, что не соблюдали правила эпидемиологической безопасности и посещали массовые мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что академик РАН назвал сроки победы над COVID-19.

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Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по коронавирусу

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