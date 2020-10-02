Кокорин не примет участия в матче ЧР против «Зенита» из-за травмы

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин временно выбыл из команды из-за травмы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Доменико Тедеско.

«У Кокорина не рецидив старой травмы. Сейчас у него мышечное повреждение», — добавил он.

Спортсмена ждет двухнедельный курс восстановительного лечения.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на московском стадионе «Открытие Арена» в субботу, 3 октября. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее 5.tv.ru публиковал список самых громких преступлений, совершенных известными россиянами под воздействием алкоголя. Среди них был и Александр Кокорин, который в 2018 году вместе с коллегой и близким другом Павлом Мамаевым избил чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. После восьми месяцев в СИЗО и трех в колонии спортсмены были освобождены.