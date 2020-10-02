Женщина сгорела перед зданием МВД под Нижним Новгородом

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, погибшей являлась Ирина Славина (Мурахтаева).

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Женщина сгорела перед зданием ГУ МВД РФ в Нижегородской области. По предварительным данным, погибшей являлась Ирина Славина (Мурахтаева).

Женщина была главредом интернет-издания «Коза Пресс». Она проходила фигуранткой по уголовному делу, возбужденному по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации» в отношении нижегородского активиста «Открытой России» Михаила Иосилевича.

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