Женщина сгорела перед зданием МВД под Нижним Новгородом

Женщина сгорела перед зданием ГУ МВД РФ в Нижегородской области. По предварительным данным, погибшей являлась Ирина Славина (Мурахтаева).

Женщина была главредом интернет-издания «Коза Пресс». Она проходила фигуранткой по уголовному делу, возбужденному по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации» в отношении нижегородского активиста «Открытой России» Михаила Иосилевича.