Женщина сгорела перед зданием МВД под Нижним Новгородом
| Нюра Незванова Происшествия 806
По предварительным данным, погибшей являлась Ирина Славина (Мурахтаева).
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Женщина сгорела перед зданием ГУ МВД РФ в Нижегородской области. По предварительным данным, погибшей являлась Ирина Славина (Мурахтаева).
Женщина была главредом интернет-издания «Коза Пресс». Она проходила фигуранткой по уголовному делу, возбужденному по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации» в отношении нижегородского активиста «Открытой России» Михаила Иосилевича.
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