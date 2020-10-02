Директор Моисеева ответил на слухи об ухудшении здоровья артиста

Модель и певица Алена Кравец, подтвердившая накануне слухи о якобы серьезном ухудшении состояния здоровья Бориса Моисеева, артиста не навещала, не звонила ему и не связывалась по интернету. Об этом сообщил 5-tv.ru директор певца Сергей Горох. По его словам, сам Моисеев больше не хочет давать интервью и говорить о своем здоровье, поскольку все уже рассказал пару недель назад обозревателю «МК» Артуру Гаспаряну.

Как сообщалось ранее, несколько недель назад некая Тамара Пухова — адвокат и «телевизионный эксперт», заявила в интервью «Собеседнику», что Борис Моисеев после инсульта в тяжелом состоянии, прикован к постели, всеми забыт и остро нуждается в деньгах. Сам артист, действительно перенесший тяжелый инсульт в 2010 году, сказал «МК», что понятия не имеет, кто такая Пухова, и живет полноценной жизнью — гуляет, встречается с друзьями и с финансами у него тоже все в порядке. Моисеев попросил не превращать его в Бари Алибасова.

Между тем накануне Кравец заявила все тому же «Собеседнику», что артист «совсем плох».

«Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось. Не хочется верить этому, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию», — сказала модель.

По словам Сергея Гороха, Борис Моисеев чувствует себя хорошо, он в хорошем настроении, с чувством юмора все в порядке, он смотрит телепередачи и в курсе всего происходящего. С Кравец певец даже не знаком и видит ее, по словам директора, только в скандальных передачах. Однако пожелал ей крепкого здоровья и посоветовал заниматься собой, а не собирать липовые сенсации для участия в сомнительных передачах.

Директор певца также сообщил, что Тамара Пухова, распространившая новости о плохом самочувствии Моисеева принесла артисту извинения и прислала большой букет цветов и корзину с фруктами. А также необходимые лекарства, о которых она предварительно узнала.

Кроме того, по словам Гороха, как только слухи дошли до Аллы Пугачевой, она тут же связалась с ним, предложив любую помощь, в том числе и финансовую. Аллу Борисовну поблагодарили, но от помощи отказались, поскольку в ней нет необходимости — Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений на все необходимое. Сергей Горох подчеркнул, что певец очень благодарен Алле Пугачевой, а также вдове Иосифа Кобзона Нинель Михайловне.

Ранее 5-tv.ru публиковал архивное фото Бориса Моисеева, сделанное в 2014 году — через четыре года после инсульта.